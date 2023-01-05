Çin'in Harbin Kentinde Buz Heykeli Yarışması Düzenlendi Güncel Haberler HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen bir buz feneri panayırı kapsamındaki yarışmada buzdan bir heykel üzerinde çalışan bir yarışmacı, 4 Ocak 2023. 3. HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen bir buz feneri panayırı kapsamındaki yarışmada buzdan bir heykel üzerinde çalışan bir yarışmacı, 4 Ocak 2023. 3. Huade Kupası Ulusal Genç Profesyonel Buz Heykeli Yarışması'na 10 takım katıldı. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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