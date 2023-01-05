Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Harbin Kentinde Buz Heykeli Yarışması Düzenlendi

Güncel Haberler

Çin'in Harbin Kentinde Buz Heykeli Yarışması Düzenlendi

HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen bir buz feneri panayırı kapsamındaki yarışmada buzdan bir heykel üzerinde çalışan bir yarışmacı, 4 Ocak 2023. 3.

HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen bir buz feneri panayırı kapsamındaki yarışmada buzdan bir heykel üzerinde çalışan bir yarışmacı, 4 Ocak 2023.

3. Huade Kupası Ulusal Genç Profesyonel Buz Heykeli Yarışması'na 10 takım katıldı. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title