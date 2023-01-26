Çin'in Harbin Kenti, Kar ve Buz Aktiviteleriyle Capcanlı
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HARBİN, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, kışları soğuk bir iklimin yanı sıra kar ve buz sporlarında köklü bir geçmişe sahip.
HARBİN, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, kışları soğuk bir iklimin yanı sıra kar ve buz sporlarında köklü bir geçmişe sahip. Bahar Festivali tatilinde ziyaretçiler, sadece kar nedeniyle değil, geniş yelpazeye yayılan kar ve buz aktiviteleri nedeniyle Harbin'in cazibesine kapılıyorlar.
2022 Beijing Kış Olimpiyatları'nın etkisiyle kar ve buz turizmi, Çin halkı arasında gittikçe popülerlik kazanıyor. Çin'de kar ve buz turizminin gelişimine ilişkin bir rapor, kar ve buz eğlenceleri için seyahat edenlerin sayısının 2022-2023 kar ve buz mevsiminde 300 milyonu aşacağını öngörmüştü.