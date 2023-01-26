Çin'in Harbin Kenti, Kar ve Buz Aktiviteleriyle Capcanlı

HARBİN, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, kışları soğuk bir iklimin yanı sıra kar ve buz sporlarında köklü bir geçmişe sahip.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası görülüyor, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, kışları soğuk bir iklimin yanı sıra kar ve buz sporlarında köklü bir geçmişe sahip. Bahar Festivali tatilinde ziyaretçiler, sadece kar nedeniyle değil, geniş yelpazeye yayılan kar ve buz aktiviteleri nedeniyle Harbin'in cazibesine kapılıyorlar.

2022 Beijing Kış Olimpiyatları'nın etkisiyle kar ve buz turizmi, Çin halkı arasında gittikçe popülerlik kazanıyor. Çin'de kar ve buz turizminin gelişimine ilişkin bir rapor, kar ve buz eğlenceleri için seyahat edenlerin sayısının 2022-2023 kar ve buz mevsiminde 300 milyonu aşacağını öngörmüştü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen Harbin Songhua Nehri Kar ve Buz Karnavalı'nda eğlenen insanlar, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yer alan Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda eğlenen insanlar, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen Harbin Songhua Nehri Kar ve Buz Karnavalı'nda eğlenen insanlar, 22 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Sun Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sanat Sergisi'nde fotoğraf çeken turistler, 24 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)