Çin'in Harbin Bölgesinde Rus Yemeklerine Dönük İlgi Artıyor

Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang Eyaleti, Rusya ile sınır komşusu konumunda.

Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang Eyaleti, Rusya ile sınır komşusu konumunda. Coğrafi avantaj, iki ülke arasındaki insandan insana alışverişi ve ikili ticareti artırdı.

Heilongjiang'ın merkezi Harbin'de son yıllarda Rus mutfağına dönük ilgi arttı.

SES 1 (Çince): OUYANG XIUBIAO, Harbin'deki bir Rus restoranının Genel Müdürü

"Harbin halkı Rus yemeklerini seviyor. Restoranımız, geleneksel Rus mutfağını Çin unsurlarıyla birleştirdi. Bu yılın başından bu yana restoran her gün ortalama 500 kişi ve kalabalık günlerde ise yaklaşık 1.000 kişi ile müşteri sayısında büyük bir artış gördü."

SES 2 (Çince): ZHANG BOYU, Çin'in e-ticaret platformu Meituan'da analist

"Bu yıl Mart ayı itibarıyla Meituan ve Dazhongdianping gibi çevrimiçi platformlarda hizmet veren her 10 Rus restoranından birisi Harbin'de bulunuyor. Rus restoranlarının büyüme oranı 2019'a göre yüzde 16'ya ulaşarak yerel yemek tüketimi içinde önemli bir yer edindi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

(XHTV)