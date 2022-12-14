Çin'in Hangzhou Kentindeki İlk Dijital Ticaret Fuarında Yeni Trendler Sergilendi

ANONS (Çince): GUO YUQİ, Xinhua muhabiri: "Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'dayım. Geçtiğimiz Pazar, ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı burada başladı ve Çarşamba gününe kadar devam etti.

ANONS (Çince): GUO YUQİ, Xinhua muhabiri:

"Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'dayım. Geçtiğimiz Pazar, ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı burada başladı ve Çarşamba gününe kadar devam etti.

Fuar, 50'nin üzerinde ülke ve bölgeden uluslararası kuruluş ve işletmeyi, küresel dijital ticaretin gündemdeki konularını görüşmek ve dışa açılma ile işbirliğini hızlandırmak üzere fuara katılmaya davet etti."

Dijital ekonominin önemli bir parçası olan dijital ticaret, küresel ticari büyümenin yeni bir lokomotifi olarak görülüyor.

Dijital ticaretin tüm endüstriyel zincirine odaklanan fuar, dünya genelinden 800'den fazla dijital ticaret kuruluşunu yeni trendleri, teknolojileri ve dijital ürün, hizmet ve platform senaryolarını tam olarak sergilemek üzere biraraya getirdi.

SES 1 (Çince): WENWEN SHANG, Lian Lian Global Pazarlama Müdürü:

"Tek noktadan sınır ötesi hizmet platformumuz, tek tıklamayla faaliyete geçme, küresel ödeme, takas ve finansman gibi hizmetler sunuyor. Şimdiye kadar ülke genelinde 1,5 milyondan fazla sınır ötesi küçük ve orta ölçekli işletmeye hizmet verdik."

Fuar, Zhejiang eyaleti yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı'nın ortak sponsorluğunda düzenlendi ve İrlanda onur konuğu oldu.

SES 2 (İngilizce): PATRİCK O'RİORDAN, Enterprise Ireland Çin Direktörü:

"Harika bir etkinlik. Bunun da ötesinde bu eyalete gelip çok sayıda şirketle, buraya çoktan yatırım yapmış olan İrlandalı firmaların yanı sıra İrlandalı şirketlerin olası ortakları ve müşterileriyle tanışmak gibi büyük bir fırsat yakalayabiliyorsunuz.

Her iki açıdan da büyük bir fırsat var. İrlandalı şirketler, Çin'in 14. Beş Yıllık Planı'na uygun olarak, özellikle dijital teknoloji sektöründe ürün ve hizmetler sağlayabilir. 450 milyonluk AB pazarına girmek isteyen Çinli şirketler için İrlanda, İngilizce konuşulan inanılmaz derecede iş dostu bir ortam sağlıyor. Pek çok Çinli şirket şimdiden İrlanda'yı Avrupa'daki evleri olarak benimsemiş durumda."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)