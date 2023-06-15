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Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle Büyülüyor

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle Büyülüyor

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HANGZHOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kenti, zengin kültürel mirası ve nefes kesici doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehir olarak öne çıkıyor.

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında geleneksel Çin kostümleri giymiş oyuncular, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

HANGZHOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kenti, zengin kültürel mirası ve nefes kesici doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehir olarak öne çıkıyor.

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da göz alıcı bir mekanda gösteri izleyen insanlar, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında sahnelenen gösteri, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song İmparatorluğu Caddesi'ndeki bir müzeyi ziyaret eden bir kişi, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında icra edilen Zhejiang tarzında bir guqin performansı, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında gerçekleştirilen Jingshan Çay Seremonisi, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da prova yapan Yue operası sanatçıları, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında sergilenen somut olmayan kültürel miras ürünleri, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song İmparatorluğu Caddesi'nde gezintiye çıkan turistler, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

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Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

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Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

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Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle BüyülüyorÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Güncel Haberler

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