Çin'in Hangzhou Kenti Zengin Kültürü ve Doğal Güzellikleriyle Büyülüyor

HANGZHOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kenti, zengin kültürel mirası ve nefes kesici doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehir olarak öne çıkıyor.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında geleneksel Çin kostümleri giymiş oyuncular, 2 Nisan 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

HANGZHOU, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Hangzhou kenti, zengin kültürel mirası ve nefes kesici doğal güzellikleriyle seyahat tutkunlarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bir şehir olarak öne çıkıyor.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da göz alıcı bir mekanda gösteri izleyen insanlar, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda düzenlenen bir kültürel etkinlik sırasında sahnelenen gösteri, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song İmparatorluğu Caddesi'ndeki bir müzeyi ziyaret eden bir kişi, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında icra edilen Zhejiang tarzında bir guqin performansı, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında gerçekleştirilen Jingshan Çay Seremonisi, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da prova yapan Yue operası sanatçıları, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da Kültürel ve Doğal Miras Günü münasebetiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında sergilenen somut olmayan kültürel miras ürünleri, 9 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Güney Song İmparatorluğu Caddesi'nde gezintiye çıkan turistler, 10 Haziran 2023. (Fotoğraf: Jiang Han/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Xixi Sulak Alanı'nda tekne gezintisine çıkan turistler yeni çiçeklenmiş tomurcukların keyfini çıkarıyor, 18 Şubat 2023. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)