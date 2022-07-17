Çin'in Ham Petrol Üretimi Ocak-Haziran Döneminde Yüzde 4 Arttı - Haberler

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Çin'in Ham Petrol Üretimi Ocak-Haziran Döneminde Yüzde 4 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Ham Petrol Üretimi Ocak-Haziran Döneminde Yüzde 4 Arttı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler ülkenin ham petrol üretimininl istikrarlı büyüme kaydettiğini ve yılık ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler ülkenin ham petrol üretimininl istikrarlı büyüme kaydettiğini ve yılık ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 arttığını gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, Ocak-Haziran döneminde üretim 102,88 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Çin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalışla 252,52 milyon ton ham petrol ithal etti. Veriler sadece Haziran ayında Çin'in ham petrol üretimi yüzde 3,6 artışla 17,19 milyon tona çıkarken, ham petrol ithalatının ise yüzde 10,7 azalışla 35,82 milyon ton olarak gerçekleştiğini gösterdi.

Xinhua / Güncel

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