Çin'in Ham Petrol Üretimi Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 3 Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin yılın ilk dokuz ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin yılın ilk dokuz ayında istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre Çin'in ham petrol üretimi Ocak- Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3 artarak 153,75 milyon ton oldu. Sadece Eylül ayında Çin'in ham petrol üretimi yıllık yüzde 1,4 artışa geçerek 16,81 milyon tona yükseldi ve Ağustos ayındaki yüzde 0,2'lik düşüşü tersine çevirmiş oldu. Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'in geçen ay yıllık yüzde 1,9 artışla toplam 56,81 milyon ton ham petrolü işlemden geçirdiğini bildirdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Eylül Güncel Haberler

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