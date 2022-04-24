Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 4,4 Arttı - Haberler

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Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 4,4 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Ham Petrol Üretimi İlk Çeyrekte Yüzde 4,4 Arttı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,4 artarak istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 4,4 artarak istikrarlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na (NBS) göre Çin'in Ocak-Mart dönemindeki toplam ham petrol üretimi 51,19 milyon ton olarak gerçekleşti. Öte yandan Çin'in ham petrol ithalatı söz konusu dönemde daha da düştü. Dünyanın en büyük petrol alıcılarından olan Çin, 2022'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 daha az bir miktar olan 127,85 milyon ton ham petrol ithal etti. Sadece Mart ayına ilişkin NBS verilerine bakıldığında, Çin'in ham petrol üretimi yıllık yüzde 3,9 artarak 17,71 milyon tona yükselirken ham petrol ithalatı yüzde 14 gerileyerek 42,71 milyon tona düştü.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Petrol, Nisan, Güncel, Haberler

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