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Çin'in Ham Petrol Üretimi Ekim'de Hızla Arttı

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Çin'in Ham Petrol Üretimi Ekim'de Hızla Arttı

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin Ekim ayında hızla arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkenin ham petrol üretiminin Ekim ayında hızla arttığını gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre üretim Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 yükselerek toplamda 17,22 milyon ton oldu artış oranı Eylül ayına göre ise 1,1 yüzde puan yükseldi.

Geçen ay Çin, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 artışla 43,14 milyon ton ham petrol ithal etti ve Eylül ayındaki yüzde 1,6'lık düşüşü tersine çevirmiş oldu.

Ocak-Ekim döneminde Çin'in ham petrol üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 171 milyon ton oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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