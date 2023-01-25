Çin'in Ham Petrol Üretimi Aralık'ta Arttı Güncel Haberler BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in ham petrol üretimi Aralık 2022'de artış kaydetti. BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in ham petrol üretimi Aralık 2022'de artış kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verileri, üretimin Aralık'ta yıllık yüzde 2,5 artışla 16,87 milyon tona ulaştığını gösterdi. NBS verilerine göre 2022'nin tamamı için ham petrol üretimi yıllık yüzde 2,9 artışla 204,67 milyon tona ulaştı. Çin geçen ay yıllık yüzde 4,2 artışla 48,07 milyon ton ham petrol ithal etti. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Aralık Güncel Haberler

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