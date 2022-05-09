Çin'in Halka Arz Fonunun Hacmi 25,08 Trilyon Yuana Ulaştı - Haberler

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Çin'in Halka Arz Fonunun Hacmi 25,08 Trilyon Yuana Ulaştı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Halka Arz Fonunun Hacmi 25,08 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetim Birliği'nin son verilerine göre, Çin'in halka arz fonları tarafından yönetilen varlıklarının hacmi Mart sonu itibarıyla 25,08 trilyon yuana (yaklaşık 3,78 trilyon ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetim Birliği'nin son verilerine göre, Çin'in halka arz fonları tarafından yönetilen varlıklarının hacmi Mart sonu itibarıyla 25,08 trilyon yuana (yaklaşık 3,78 trilyon ABD doları) ulaştı. Çin'in menkul kıymetler düzenleyici kurumu tarafından denetlenen bir sektör kuruluşu olan birliğe göre varlık hacmi, Şubat sonuna göre yüzde 4,78 düşüş gösterdi.

Şubat sonundan bu yana halka arz fonlarının sayısı, 1.208 kapalı uçlu fon ve 8.461 açık uçlu fonla birlikte toplamda 9.669'a çıktı. Verilere göre Çin'de Mart sonu itibarıyla 45'i yabancı sermayeli ve 93'ü yurt içi şirketi olmak üzere toplam 138 varlık yönetim şirketi bulunuyor.

Xinhua / Güncel

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