Çin'in Halka Arz Fonlarının Değeri 26,55 Trilyon Yuana Ulaştı Güncel Haberler BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği'nin verileri, Çin'in halka arz fonlarının değerinin Ekim ayı sonunda toplamda 26,55 trilyon yuana (yaklaşık 3,82 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği'nin verileri, Çin'in halka arz fonlarının değerinin Ekim ayı sonunda toplamda 26,55 trilyon yuana (yaklaşık 3,82 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, Ekim ayı sonu itibarıyla 10.270 halka arz fonunun 140 fon yönetim şirketi tarafından işletildiği kaydedildi. Verilere göre, kapalı uçlu yatırım fonların ölçeği 3,38 trilyon yuana, açık uçlu fonlarınki ise yaklaşık 23,17 trilyon yuana ulaştı. Dernek, 140 fon yönetim şirketinden 45'inin yabancı sermayeli, 95'inin yerli şirket olduğunu bildirdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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