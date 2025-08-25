Çin'in Haiqin Su Altı Aracı Derin Deniz Testlerini Başarıyla Tamamladı

Çin, kendi geliştirdiği 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı su altı aracı Haiqin'in başarılı bir test gerçekleştirdiğini duyurdu. Araç, 4.140 metre derinliğe ulaşarak yüksek teknoloji özelliklerini sergiledi.

ZHONG SHAN DA XUE GEMİSİ GÜVERTESİ, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı su altı aracı Haiqin, Güney Çin Denizi'nde derin deniz yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Bilim insanlarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından tasarlanıp üretilen Haiqin, cumartesi günü sabah erken saatlerde yapılan test sırasında 4.140 metre derinliğe ulaştı.

Yüksek çözünürlüklü kameralar, robotik kollar, sonar sistemleri ve sensörlerle donatılan uzaktan kumandalı su altı aracı Haiqin, test sırasında otomatik rota kontrolü ve hassas havada asılı kalma gibi yeteneklerini sergiledi.

