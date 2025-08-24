Çin'in Haiqin Aracı Derin Deniz Testini Başarıyla Geçti

Çin'in geliştirdiği 6.000 metre derinliğe inebilen uzaktan kumandalı su altı aracı Haiqin, Güney Çin Denizi'nde başarılı bir test gerçekleştirdi. Araç, 4.140 metre derinliğe ulaşırken derin deniz biyolojik örneklerini topladı ve bulgular Zhong Shan da Xue adlı araştırma gemisine iletildi.

ZHONG SHAN DA XUE GEMİSİ GÜVERTESİ, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği 6.000 metre derinliğe kadar dalabilen uzaktan kumandalı su altı aracı Haiqin, Güney Çin Denizi'nde derin deniz yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Bilim insanlarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından tasarlanıp üretilen Haiqin, cumartesi günü sabah erken saatlerde yapılan test sırasında 4.140 metre derinliğe ulaştı.

Yüksek çözünürlüklü kameralar, robotik kollar, sonar sistemleri ve sensörlerle donatılan Haiqin, test sırasında otomatik yön kontrolü ve hassas havada asılı kalma gibi yeteneklerini sergiledi.

3,6 ton ağırlığındaki araç, derin deniz biyolojik örnekleri ile tortuları başarıyla toplarken, bulgular Zhong Shan da Xue adlı destek araştırma gemisine götürüldü.

Test sırasında okyanus derinliğinde çalışabilen otonom ve uzaktan kumandalı araç olan Haidou-1 de de kullanıldı. Böylelikle ilk kez iki farklı derin deniz insansız denizaltı tek bir Çin araştırma gemisi aracılığıyla koordine edilerek bilimsel operasyonlar gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
