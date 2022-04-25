Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı - Haberler

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Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Hainan Eyaletiyle Kuşak ve Yol Ülkeleri Arasındaki Ticaret İlk Çeyrekte Yaklaşık İki Kat Arttı

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Haikou Gümrüğü Pazar günü, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle yaptığı ithalat ve ihracatın, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95,5 oranında arttığını açıkladı.

HAİKOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Haikou Gümrüğü Pazar günü, ülkenin en güneyindeki Hainan eyaletinin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle yaptığı ithalat ve ihracatın, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 95,5 oranında arttığını açıkladı. Ocak-Mart döneminde eyalet ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasındaki ticaret 13,4 milyar yuana (yaklaşık 2 milyar ABD doları) yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 40,5 artışla 4 milyar yuanı geçerken ithalat yüzde 135,2 artışla 9,4 milyar yuana ulaştı.

Aynı dönemde, Hainan'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yaptığı ithalat ve ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 6,2 milyar yuana ulaşarak eyaletin Kuşak ve Yol ülkeleriyle olan ticaret hacminin yüzde 46,2'sini oluşturdu. Gümrük verileri, ithal edilen temel malların organik kimyasallar ve kömür, ihraç edilenlerinse ağırlıklı olarak rafine petrol olduğunu gösteriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Pazar, Nisan, Güncel, Haberler

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