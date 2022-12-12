Çin'in Hainan Eyaletinin Dış Ticareti İlk 11 Ayda Yüzde 40'tan Fazla Arttı Güncel Haberler HAİKOU, 12 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ndeki Yangpu uluslararası konteyner terminali görülüyor, 10 Aralık 2022. HAİKOU, 12 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Yangpu Ekonomik Kalkınma Bölgesi'ndeki Yangpu uluslararası konteyner terminali görülüyor, 10 Aralık 2022. Haikou Gümrükleri'nin istatistiklerine göre, 2022 yılının ilk 11 ayında Hainan'ın mal ticaretinin toplam ithalat ve ihracat değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,1 artışla 182,63 milyar yuan (yaklaşık 26,25 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Sizce hangi miktar asgari ücret için daha uygun? — Haberler.com (@Haberler) December 9, 2022 Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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