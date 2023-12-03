Çin'in Hainan eyaletinden ABD'ye yeni kargo rotası başladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinden bir kargo uçağı, ABD'nin Dallas şehrine gitmek üzere havalanarak yeni bir kargo rotasının başlangıcını oluşturdu. Uçak, sınır ötesi e-ticaret mallarını taşıyor ve bu eyaletten ABD'ye giden ilk kargo hava rotası olarak kaydedildi.

HAİKOU, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinden bir kargo uçağının ABD'nin Dallas şehrine gitmek üzere Cuma günü havalanmasıyla yeni bir kargo rotası başlamış oldu. Kiralık uçak toplam 8,22 milyon yuan (1,16 milyon ABD doları) değerinde sınır ötesi e-ticaret malları taşıyor.

Haikou Gümrüğü, bunun eyaletten ABD'ye giden ilk kargo hava rotası olduğunu bildirdi. İlk uçuş eyaletin merkezi Haikou'daki Meilan Uluslararası Havalimanı'ndan yapıldı.

Çin 2020'nin Haziran ayında, Hainan eyaletini yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirmeyi amaçlayan bir ana plan yayımlamıştı.

Gümrük ofisine göre Hainan, uluslararası havalimanlarını kullanarak Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu'na yönelik havacılık için bölgesel bir geçit merkezi haline gelme çabalarını hızlandırıyor.