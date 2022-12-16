Çin'in Hainan Eyaletindeki Ulusal Park, Biyolojik Çeşitliliği Korumada İlerleme Kaydetti

Hainan'daki 4 bin 269 kilometrekarelik alanı kaplayan ulusal park, Çin'in en yoğun ve iyi korunmuş tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor.

Hainan'daki 4 bin 269 kilometrekarelik alanı kaplayan ulusal park, Çin'in en yoğun ve iyi korunmuş tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor.

Park aynı zamanda nadir bir primat olan Hainan jibonlarının tek yaşam alanı.

Uzun süredir ortada gözükmeyen yaban hayata ait birçok canlı, park sayesinde evlerine geri dönüyor.

Hainan jibonlarının nüfusu adada 36'ya çıkarılırken, park alanında yeni dokuz bitki türü keşfedildi.

SES (Çince): CHEN ZONGZHU, Hainan Orman Akademisi Baş Mühendisi:

"1970'lerde 7'den 9'a çıkan Hainan jibonlarının nüfusu bugün itibariyle 36'ya yükselmiş durumda. Parkın kurulmasından bu yana 28 yeni tür daha keşfedildi ve bu da parktaki tür sayısını daha da artırdı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor.(XHTV)