Üye Girişi
Haberler

Çin'in Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma sahası faaliyete geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası, iki fırlatma rampasını kullanarak gerçekleştirdiği roket fırlatma tatbikatını tamamlayarak, Pazar günü itibarıyla faaliyete hazır hale geldi.

WENCHANG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası, iki fırlatma rampasını kullanarak gerçekleştirdiği roket fırlatma tatbikatını tamamlayarak, Pazar günü itibarıyla faaliyete hazır hale geldi.

Fırlatma sahasını inşa eden ve işleten Hainan Uluslararası Ticari Uzay Aracı Fırlatma şirketine göre, fırlatma rampaları kullanılarak gerçekleştirilen tatbikatlar arasında su püskürtme ve yağmurlama sistem soğutmasının yanı sıra roket kaldırma kolu testi de yer aldı.

Şirket, değerlendirmelerin ardından, sahanın fırlatma görevleri için işler durumda olduğunu teyit etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Uzay Aracı Uzay Çin Teknoloji Güncel Haberler

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

 Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title