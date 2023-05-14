Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı Sürüyor
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WENCHANG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Wenchang kentinde 2022 yılında inşaatı başlayan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası için çalışmalar devam ediyor.
WENCHANG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Wenchang kentinde 2022 yılında inşaatı başlayan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası için çalışmalar devam ediyor.
Hainan serbest ticaret limanı inşaatının önemli bir projesi olan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası, dünya standartlarında ve pazar odaklı planlandığından Çin'in ticari taşıyıcı roketlerinin fırlatma kapasitesini daha da geliştirecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel