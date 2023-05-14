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Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı Sürüyor

Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı Sürüyor

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WENCHANG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Wenchang kentinde 2022 yılında inşaatı başlayan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası için çalışmalar devam ediyor.

Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı SürüyorÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası inşaat alanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

WENCHANG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinin Wenchang kentinde 2022 yılında inşaatı başlayan ülkenin ilk ticari uzay aracı fırlatma sahası için çalışmalar devam ediyor.

Hainan serbest ticaret limanı inşaatının önemli bir projesi olan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası, dünya standartlarında ve pazar odaklı planlandığından Çin'in ticari taşıyıcı roketlerinin fırlatma kapasitesini daha da geliştirecek.

Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı SürüyorÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası inşaat alanında çalışan bir işçi, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı SürüyorÇin'in  güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası inşaat alanında çalışan işçiler, 13 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletindeki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahasının İnşaatı SürüyorÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde bulunan Hainan ticari uzay aracı fırlatma sahası inşaat alanının havadan çekilmiş fotoğrafı, 12 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 14 Mayıs Güncel Haberler

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