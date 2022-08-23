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Çin'in Hainan Eyaletindeki Salgın Dönüm Noktasına Ulaştı

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Çin'in Hainan Eyaletindeki Salgın Dönüm Noktasına Ulaştı

HAİKOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletini etkisi altına alan Kovid-19 salgını dalgası, dönüm noktasına ulaştı.

HAİKOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletini etkisi altına alan Kovid-19 salgını dalgası, dönüm noktasına ulaştı. Ada eyaletinin salgınla mücadele merkezi tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yeni vaka sayısı dört günden beri üstü üste düşüş gösteriyor. Eyalette Pazar günü 232 yeni teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 535 semptom göstermeyen taşıyıcı kayda geçti. Hainan, mahsur kalan ziyaretçilerin evlerine dönmelerine yardımcı olmaya devam ediyor. 9 Ağustos'tan Pazar gününe kadar çoğu uçak ve gemiyle olmak üzere toplam 165.737 ziyaretçi eyaletten ayrıldı. Hainan'da 1-21 Ağustos tarihlerinde 7.376 teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 10.471 semptomsuz vaka kayda geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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