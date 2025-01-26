Çin'in Hainan Eyaletinde Yeni Uzay Fırlatma Tesisinin İnşasına Başlandı

HAİKOU, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan ticari uzay aracı fırlatma sahası, sıvı yakıtlı roketler için tasarlanmış iki fırlatma rampasının yer alacağı ikinci aşamasının inşasına cumartesi günü başladı.

Fırlatma sahasının işletmecisi Hainan Uluslararası Ticari Havacılık Fırlatma Limited Şirketi (HICAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci aşamanın inşaatı, Wenchang şehri banliyösü kıyısında toplamda 133 hektardan fazla bir alanı kapsayacak.

İkinci aşamada, iki fırlatma rampası ve bunların itici yakıt sistemi ile gaz tedarik sistemi gibi destekleyici sistemlerinin yanı sıra, bir ticari havacılık komuta ve kontrol merkezi, bir roket montaj ve test binası ile bir izleme, telemetri ve komuta istasyonu da yer alacak.

Şirkete göre ikinci aşama, tesisin fırlatma yeteneklerini geliştirerek Çin'deki ticari uzay aracı fırlatmalarına olan artan talebi karşılayacak ve Hainan'ın ticari uzay sektörü için yenilikçi bir sanayi bölgesi oluşturma çabalarını destekleyecek.

Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Sahası, ilk fırlatma görevini 30 Kasım 2024'te gerçekleştirmişti.