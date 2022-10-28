Çin'in Hainan Eyaletinde Yeni Bir Gümrüksüz Alışveriş Merkezi Açıldı

HAİKOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da Cuma günü yeni bir gümrüksüz alışveriş merkezi açıldı.

Haikou'nun batı sahilinde bulunan Uluslararası Gümrüksüz Alışveriş Merkezi, kilit öneme sahip bir ulaşım merkezi olan Xinhai limanının bitişiğinde yer alıyor. China Duty Free Group tarafından geliştirilen merkez, yaklaşık 930.000 metrekare alana yayılıyor ve alışveriş merkezleri, ofisler, oteller ve toplu konutları kapsıyor.

Yaklaşık 280.000 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan gümrüksüz alışveriş merkezi, 25'i ilk kez Hainan'da gümrüksüz satış mağazası açan 800'den fazla tanınmış uluslararası ve yerli markaya ev sahipliği yapıyor.

Halen Hainan'da Haikou, Sanya ve Qionghai şehirlerinde olmak üzere, 11 adet gümrüksüz alışveriş merkezi bulunuyor.