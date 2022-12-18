Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Film Festivali Başladı

SANYA, 18 Aralık (Xinhua) -- 4. Hainan Adası Uluslararası Film Festivali, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tatil kenti olan Sanya'da Pazar günü başladı.

Organizasyon komitesine göre, bu yılki film festivali çerçevesinde dağıtılacak Altın Hindistan Cevizi Ödülleri için 116 ülke ve bölgeden toplam 3 bin 761 film yarışacak.

Festivalde 80 ila 100 filmin gösterilmesi ve dokuz forumun düzenlenmesi bekleniyor.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen film festivali, Çin Medya Grubu ve Hainan eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Bu yılki festival 25 Aralık'ta sona erecek.