Çin'in Hainan Eyaletinde Türüne Az Rastlanır Kuşaklı Kiraz Kuşu Görüntülendi

HAİKOU, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Dongzhaigang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda görüntülenen bir kuşaklı kiraz kuşu, 1 Ocak 2023. Çin'de birinci sınıf devlet koruması altındaki bir kuş türü olarak listelenen kuşaklı kiraz kuşları, yakın zamanda yapılan bir kuş gözlem araştırması sırasında doğa koruma alanında görüldü. Bu, Haikou şehrinde şimdiye kadar kaydedilen en büyük kuşaklı kiraz kuşu popülasyonu oldu. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)