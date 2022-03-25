Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Hainan Eyaletinde Sekiz Yeni Makrofungus Türü Keşfedildi

HAİKOU, 25 Mart (Xinhua) — Araştırma ekibinin başkanı Ma Haixia, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı'nda bulunan mantarların, selüloz ve lignini parçalayabilen ve tropikal yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir ayrışma rolü oynayan Xylaria türüne ait olduğunu söyledi. Ma liderliğindeki araştırma ekibi 2016'dan bu yana odunsu zemin üzerindeki yerel makrofungusları araştırmak üzere 50'den fazla kez parka […]

HAİKOU, 25 Mart (Xinhua) — Araştırma ekibinin başkanı Ma Haixia, Hainan Tropikal Yağmur Ormanı Ulusal Parkı'nda bulunan mantarların, selüloz ve lignini parçalayabilen ve tropikal yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir ayrışma rolü oynayan Xylaria türüne ait olduğunu söyledi.

Ma liderliğindeki araştırma ekibi 2016'dan bu yana odunsu zemin üzerindeki yerel makrofungusları araştırmak üzere 50'den fazla kez parka giderek parktaki makrofungus kaynaklarının çeşitliliğini gösteren toplam 2 bin 212 örnek topladı. Mantarlarla ilgili akademik sonuçlar MycoKeys ve diğer uluslararası biyolojik sınıflandırma dergilerinde yayınlandı.

Xinhua / Güncel

Araştırma, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title