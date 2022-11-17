Çin'in Hainan Eyaletinde Pandan Yaprağı Üretimi Yaygınlaştı

SES 1 (Çince): ZHAN SHUMİN, Çin'in Hainan Eyaleti'nin Wanning şehrindeki Xinglong Nanyang Flavour'un Sahibi: "Bu bir Endonezya tatlısı. Genellikle Hindistan cevizi suyu, buz ve şekerle yenir. Bunlar geleneksel yedi katlı pandan kekleri. Bunlar pandan gökkuşağı ruloları.

SES 1 (Çince): ZHAN SHUMİN, Çin'in Hainan Eyaleti'nin Wanning şehrindeki Xinglong Nanyang Flavour'un Sahibi:

"Bu bir Endonezya tatlısı. Genellikle Hindistan cevizi suyu, buz ve şekerle yenir. Bunlar geleneksel yedi katlı pandan kekleri. Bunlar pandan gökkuşağı ruloları. Bunlar pandan kristal pastası. Bunlar pandan pirinç mantısı. Bunlar benim en çok sevdiğim pandan hindistancevizi ruloları, içinde rendelenmiş hindistancevizi var. ve bunlar pandan glütenli pirinç mantıları. Genellikle bunu önemli festivaller için veya yeni evler inşa etmek için en iyi dileklerimizi ifade ettiğimizde hazırlarız."

Güneydoğu Asya ve Güney Asya'da yiyeceklerde tatlandırmak için kullanılan kokulu yapraklı tropikal bir bitki olan Pandan, 1950'lerde Hainan eyaletinin Wanning şehrine getirildi.

Pandan yapraklarından yapılan tatlılar o zamandan bu yana giderek popülerlik kazandı.

SES 2 (Çince): MRS ZHU, turist:

"Lezzetli. Buraya tatlıyı tatmaya geldim. Daha önce hiç yemedim. Bence tadı güzel ve aynı zamanda çok iştah açıcı görünüyor."

Yerel bilimsel araştırma departmanının teknik ve fide desteğiyle artan sayıda yerel çiftçi bu bitkileri yetiştiriyor. ve bir zamanlar fakir olan bazı aileler bununla birlikte yoksulluk sınırının üzerine çıktı.

SES 3 (Çince): WANG YOUPİNG, Wanning şehrinin Qiaobei köyü sakini:

"O zamanlar (2017'de) 5 mu (0,3 hektar) pandan dikmiştim. Yerel yönetimin yardımıyla bu sayı şu anda yaklaşık 30 mu'ya (2 hektar) yükseldi. Pandan yetiştirerek yılda 150.000 yuan (2.116 USD) kazanabiliyorum."

SES 4 (Çince): CHU ZHONG, Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi:

"Pandan endüstrisinin son yıllarda popüler olmasının nedeni, birincisi Hainan'daki iklimin uygun olması ve ikincisi, bitkilerin dikey bir çiftlikte yetiştirilebilmesidir."

SES 5 (Çince): CHEN DERAN, Wanning Kırsal Canlandırma Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Ekim alanını artırmaya ve pandan yapraklarından yoğun şekilde işlenmiş yüksek kaliteli ürünler geliştirmeye devam edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wanning'den bildiriyor. (XHTV)