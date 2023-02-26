Çin'in Hainan Eyaletinde Meyve ve Sebze Hasadı Başladı Güncel Haberler DANZHOU, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in tropik iklimiyle bilinen Hainan eyaletinde pek çok meyve ve sebze ilkbaharın başlarında hasat mevsimine girdi. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Danzhou kentinin Zhonghe kasabasında karpuz hasadı yapan bir çiftçi, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) DANZHOU, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in tropik iklimiyle bilinen Hainan eyaletinde pek çok meyve ve sebze ilkbaharın başlarında hasat mevsimine girdi. Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Danzhou kentinin Zhonghe kasabasında hasat edilmiş karpuzları paketleyen çiftçiler, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Tunchang ilçesinin Poxin kasabasında taze toplanmış yeşil biberleri sepete dolduran bir çiftçi, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Danzhou kentinin Zhonghe kasabasında bir sepet pitaya meyvesi taşıyan bir çiftçi, 24 Şubat 2023. (Xinhua/Pu Xiaoxu) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Tunchang ilçesinin Poxin kasabasında hasat edilmiş patlıcanları dizen çiftçiler, 14 Şubat 2023. (Xinhua/Pu Xiaoxu) Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Tunchang ilçesinin Poxin kasabasında sebze hasadı yapan çiftçiler, 14 Şubat 2023. (Xinhua/Pu Xiaoxu) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki Tunchang ilçesinin Poxin kasabasında yeşil biber hasadı yapan çiftçiler, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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