Çin'in Hainan Eyaletinde Kovid-19 Vakalarının Azalmasıyla Balıkçılık Üretimine Yeniden Başlanacak

HAİKOU, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde balıkçılık üretimi, adadaki bazı bölgelerde art arda birkaç gündür hiç yeni Kovid-19 vakası görülmemesi üzerine Salı gününden itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak.

HAİKOU, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde balıkçılık üretimi, adadaki bazı bölgelerde art arda birkaç gündür hiç yeni Kovid-19 vakası görülmemesi üzerine Salı gününden itibaren kademeli olarak yeniden başlayacak. Eyalet Tarım ve Köy İşleri Departmanı Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, pandemi durumunun etkin şekilde önlendiği Wenchang, Haikou, Qionghai, Chengmai ve Changjiang kent ve ilçelerinin denizde balıkçılık üretimine ilk başlayacak yerler olduğunu duyurdu. Hainan'da 1-20 Ağustos tarihlerinde 7.144 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 10.018 yerel kaynaklı semptomsuz vaka kayda geçti.