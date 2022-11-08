Çin'in Hainan Eyaletinde Bir "Kahve Kasabası"

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki küçük bir kasabada, 200'den fazla kahve dükkanı var ve burada kişi başına yılda 200 fincandan fazla kahve tüketiliyor.

Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletindeki küçük bir kasabada, 200'den fazla kahve dükkanı var ve burada kişi başına yılda 200 fincandan fazla kahve tüketiliyor.

Wanning şehrine bağlı Xinglong kasabası, 18 derece kuzey enleminde yer alan selenyum açısından zengin bir bölge ve bu da burayı kahve yetiştirmek için ideal bir yer haline getiriyor.

1950'lerde Güneydoğu Asya'dan dönen yurtdışındaki Çinliler, sadece kahve ekim ve üretim teknolojisini değil, aynı zamanda kahve içme alışkanlığını da geri getirdi. İlk kahve fabrikası, Yeni Çin'in kuruluşundan üç yıl sonra, 1952'de Xinglong'da kuruldu.

Son yıllarda, kahve işi Wanning'de hızla yükseldi. En son resmi rakamlara göre, kahve ekim alanı 2021 yılı sonunda yaklaşık 307 hektara ulaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wanning'den bildiriyor.(XHTV)