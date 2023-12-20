Çin'in Hainan eyaleti tropik meyve ihracatında rekor kırdı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tropik meyve ihracatı, önceki yıla göre 2,4 kat artarak, Pazartesi günü itibarıyla 36,77 milyon yuana (yaklaşık 5,15 milyon ABD doları) ulaştı. Haikou Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, tropik meyveler Avrupa Birliği'nin yanı sıra, ABD ve Japonya gibi ülkelere ihraç edildi. İhraç edilen meyveler arasında, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk kez gönderilen çekirdeksiz liçi de yer alıyor. Hainan'dan ihraç edilen mango, liçi ve kavun gibi tropik meyveler, son yıllarda dünya çapında çok iyi satış rakamlarına ulaştı. Sanya'nın mango endüstrisi ise en büyük tropik meyve sektörü. 24.000 hektardan fazla mango yetiştirme alanına sahip olan Sanya'daki mango endüstrisi, yıllık yaklaşık 6 milyar yuan gelir getiriyor.

HAİKOU, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin tropik meyve ihracatı, önceki yıla göre 2,4 kat artarak, Pazartesi günü itibarıyla 36,77 milyon yuana (yaklaşık 5,15 milyon ABD doları) ulaştı.

Haikou Gümrük İdaresi'nin Salı günü açıkladığı verilere göre, tropik meyveler Avrupa Birliği'nin yanı sıra, ABD ve Japonya gibi ülkelere ihraç edildi. İhraç edilen meyveler arasında, Tayland ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk kez gönderilen çekirdeksiz liçi de yer alıyor.

Hainan'dan ihraç edilen mango, liçi ve kavun gibi tropik meyveler, son yıllarda dünya çapında çok iyi satış rakamlarına ulaştı. Sanya'nın mango endüstrisi ise en büyük tropik meyve sektörü.

24.000 hektardan fazla mango yetiştirme alanına sahip olan Sanya'daki mango endüstrisi, yıllık yaklaşık 6 milyar yuan gelir getiriyor.