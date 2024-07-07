Çin'in Hainan eyaleti havacılık ve uzay sektöründe ilerliyor
Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, havacılık ve uzay sektörü planlarını geliştirerek ilerlemeye devam ediyor. Wenchang kenti uzay aracı fırlatmalarını geliştirirken, Sanya kenti ise uydu uzaktan algılama bilgi uygulama sanayi kümelerine odaklanıyor.
HAİKOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti son yıllarda havacılık ve uzay sektörü planlarını sürekli ileriye taşıyor. Bu çerçevede Wenchang kenti uzay aracı fırlatmalarının geliştirilmesine ve hizmet sektörü kümelerinin desteklenmesine odaklanırken Sanya kenti ise uydu uzaktan algılama bilgi uygulama sanayi kümelerine yoğunlaşıyor.