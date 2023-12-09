Üye Girişi
Haberler

Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotası açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotasının açılmasıyla 60'ın üzerinde Çinli turist taşıyan bir uçak, Cuma günü Auckland Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. An itibarıyla gidiş dönüş seferlerinin Airbus A330-300 tipi uçakla her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AUCKLAND, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotasının açılmasıyla 60'ın üzerinde Çinli turist taşıyan bir uçak, Cuma günü Auckland Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

An itibarıyla gidiş dönüş seferlerinin Airbus A330-300 tipi uçakla her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çin'in Auckland Başkonsolos Yardımcısı Wang Junchao, Çin'le Yeni Zelanda arasında daha yakın hava bağlantılarının kurulmasıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların, turizm işbirliğinin ve halklar arası etkileşimlerin artacağını söyledi.

Wang, "Hainan Havayolları, Haikou'dan Auckland'a rota başlatarak uluslararası ulaşım ağlarıyla uluslararası ekonomi ve ticaret işbirliği ağlarının inşasına yönelik sağlam bir temel atmıştır" diye konuştu.

Auckland Uluslararası Havalimanı Baş Müşteri Yetkilisi Scott Tasker ise "iki ülke arasında yeni halklar arası ilişkilerin kurulmasını" sağlayan hava rotalarının açılmasının "son derece önemli" olduğunu belirtti. Tasker, Çin'in Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Çinli turistlerin, ikinci en büyük turist pazarını oluşturduğunu kaydetti.

Hainan Havayolları Başkan Yardımcısı Chen Hao, açılan rotanın, Auckland ile Haikou arasında ekonomik kalkınmanın ve kültürel etkileşimlerin teşvik edilmesinde kilit rol oynayacağını belirtti.

Chen, bu hattın, daha önce Haikou-Sidney, Haikou-Melbourne ve Shenzhen-Auckland arasında uçuş başlatan Hainan Havayolları'nın Okyanusya'ya dördüncü doğrudan uçuş hattı olduğunu söyledi.

Hainan Havayolları Auckland Şubesi Genel Müdürü Wang Haifeng, bu hat üzerindeki gidiş dönüş uçuşlarıyla her hafta iki kent arasında 1.500'ün üzerinde yolcu taşınacağı tahmininde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Yeni Zelanda turist Ulaşım Havacılık Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title