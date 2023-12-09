Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotası açıldı

Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotasının açılmasıyla 60'ın üzerinde Çinli turist taşıyan bir uçak, Cuma günü Auckland Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. An itibarıyla gidiş dönüş seferlerinin Airbus A330-300 tipi uçakla her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AUCKLAND, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Haikou kentiyle Yeni Zelanda'nın Auckland kenti arasında direkt uçuş rotasının açılmasıyla 60'ın üzerinde Çinli turist taşıyan bir uçak, Cuma günü Auckland Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

An itibarıyla gidiş dönüş seferlerinin Airbus A330-300 tipi uçakla her Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Çin'in Auckland Başkonsolos Yardımcısı Wang Junchao, Çin'le Yeni Zelanda arasında daha yakın hava bağlantılarının kurulmasıyla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağların, turizm işbirliğinin ve halklar arası etkileşimlerin artacağını söyledi.

Wang, "Hainan Havayolları, Haikou'dan Auckland'a rota başlatarak uluslararası ulaşım ağlarıyla uluslararası ekonomi ve ticaret işbirliği ağlarının inşasına yönelik sağlam bir temel atmıştır" diye konuştu.

Auckland Uluslararası Havalimanı Baş Müşteri Yetkilisi Scott Tasker ise "iki ülke arasında yeni halklar arası ilişkilerin kurulmasını" sağlayan hava rotalarının açılmasının "son derece önemli" olduğunu belirtti. Tasker, Çin'in Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve Çinli turistlerin, ikinci en büyük turist pazarını oluşturduğunu kaydetti.

Hainan Havayolları Başkan Yardımcısı Chen Hao, açılan rotanın, Auckland ile Haikou arasında ekonomik kalkınmanın ve kültürel etkileşimlerin teşvik edilmesinde kilit rol oynayacağını belirtti.

Chen, bu hattın, daha önce Haikou-Sidney, Haikou-Melbourne ve Shenzhen-Auckland arasında uçuş başlatan Hainan Havayolları'nın Okyanusya'ya dördüncü doğrudan uçuş hattı olduğunu söyledi.

Hainan Havayolları Auckland Şubesi Genel Müdürü Wang Haifeng, bu hat üzerindeki gidiş dönüş uçuşlarıyla her hafta iki kent arasında 1.500'ün üzerinde yolcu taşınacağı tahmininde bulundu.