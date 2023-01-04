Çin'in Haikou Kentindeki Büyük Projelerin İnşaatı Tam Gaz Devam Ediyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da büyük çaplı projelerin inşaatı, yeni yılın başında, Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerin alınmasıyla tam gaz devam ediyor.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da büyük çaplı projelerin inşaatı, yeni yılın başında, Kovid-19 önleme ve kontrol tedbirlerin alınmasıyla tam gaz devam ediyor.

Jiangdong Yeni Bölgesi inşaat alanındaki işçiler, Çin Petrokimya Şirketi ( Sinopec ) projesinin yer üstü ana gövdesini inşa etmeye başladı.

SES 1 (Çince): ZHU SENHONG, Sinopec projesinin Proje Departmanı Genel Müdür Yardımcısı:

"Şimdiye kadar toplam projenin yaklaşık yüzde 39'unu tamamladık. İnşaat alanında yaklaşık 150 işçi bulunuyor. İnşaatın tamamlanmasıyla, Sinopec'in yeşil enerji endüstrisinin dönüşümü ve modernizasyonunu gerçekleştirmek ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın inşasına yardımcı olmak amacıyla uluslararası enerji ticareti, e-ticaret ve finans hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ilerletmeyi de planlıyoruz."

SES 2 (Çince): XU SHENG, Sinopec'in Proje Müdürü, Çin İnşaat Beşinci Mühendislik Bölümü:

"Her gün şantiyede bulunan personelin yaşam alanı ile ofislerde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz."

Haikou Jiangdong Yeni Bölgesi'ndeki projeler ilerleme kaydediyor. Toplam yatırımı yaklaşık 1,3 milyar yuan (yaklaşık 188 milyon ABD doları) olan Jiangdong Kalkınma Binası Projesi, yaklaşık 89.400 metrekarelik toplam inşaat alanında sürüyor.

Çin, bu yüzyılın ortasına kadar Hainan Adası'nın tamamını küresel olarak etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirmeyi hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)