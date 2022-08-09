Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar HAİKOU, 9 Ağustos (Xinhua) -- 9 Ağustos 2022'de insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan gelen yardımla inşa edilmiş şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor. HAİKOU, 9 Ağustos (Xinhua) -- 9 Ağustos 2022'de insansız hava aracıyla çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, Çin'in doğusundaki Shanghai'dan gelen yardımla inşa edilmiş şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor. Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezinde kurulan bütün şişme laboratuvarlar, eyalette kısa süre önce artan Kovid-19 vakalarıyla mücadelede yardımcı olmak üzere Salı günü kullanıma sokuldu. Bazıları Çin'in doğusundaki Shanghai ile Jiangsu eyaletinden gelen yardımlarla kurulan laboratuvarlarda, günde yaklaşık 230 bin tüp nükleik asit örneği test edilebiliyor. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shanghai Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Haikou Kentinde Kovid-19 İçin Kurulan Şişme Laboratuvarlar - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.