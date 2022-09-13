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Çin'in Güz Ortası Festivali Tatilinde Yerli Turist Sayısı 73 Milyonu Aştı

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Çin'in Güz Ortası Festivali Tatilinde Yerli Turist Sayısı 73 Milyonu Aştı

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke, Pazartesi günü sona eren üç günlük Güz Ortası Festivali tatili sırasında 73,41 milyon yerli turist ağırladı.

BEİJİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülke, Pazartesi günü sona eren üç günlük Güz Ortası Festivali tatili sırasında 73,41 milyon yerli turist ağırladı. Bakanlık verilerine göre söz konusu dönemde elde edilen iç turizm gelirleri 28,68 milyar yuana (yaklaşık 4,14 milyar ABD doları) ulaştı. Bakanlık, gece gezilerinin ön plana çıktığı Güz Ortası Festivali'nde, en popüler gece gezi mekanları arasında Hangzhou, Guangzhou, Shanghai ve Nanjing gibi kentlerdeki göl ve nehirlerin yer aldığını belirtti. Ay Festivali diye de bilinen Güz Ortası Festivali bu yıl Cumartesi günü başladı. Bu festival sırasında genellikle aile ziyaretleri yapılır, dolunay manzaraları seyredilir ve ay kekleri yenir.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti turist Eylül Güncel Haberler

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