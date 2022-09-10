Çin'in Güz Ortası Festivali Dünya Genelinde Nasıl Kutlanıyor?

Ay Çöreği Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, Ay takviminin sekizinci ayının 15. gününde milyonlarca insan tarafından kutlanıyor.

Ay Çöreği Festivali olarak da bilinen Güz Ortası Festivali, Ay takviminin sekizinci ayının 15. gününde milyonlarca insan tarafından kutlanıyor. Bu sene, bu özel gün 10 Eylül'e denk geliyor.

Çin kültürü dünya genelinde popülerlik kazanırken, Çin geleneğinin en önemli festivallerinden biri olan Güz Ortası Festivali'ni farklı ülkelerden insanlar ay çöreği yapımı, Ay'a bakma ve fener gösterileri gibi çeşitli etkinliklerle kutluyor.