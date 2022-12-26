Çin'in Güneyindeki Nehirlerde Su Kalitesi, Yapay Yüzen Adalarla İyileştiriliyor Güncel Haberler WENCHANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kenti bu sonbaharda suyu arındırmak amacıyla bölgedeki nehir kollarına, üzerinde su bitkileri bulunan 2.700'den fazla yapay yüzen ada yerleştirdi. Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kentindeki Baoling Nehri'nin bir kolu üzerine kurulu yapay yüzen adalar görülüyor, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) WENCHANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kenti bu sonbaharda suyu arındırmak amacıyla bölgedeki nehir kollarına, üzerinde su bitkileri bulunan 2.700'den fazla yapay yüzen ada yerleştirdi. Yakından bakalım! Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kentindeki Wenjiao Nehri'nin bir kolu üzerine kurulu yapay yüzen adalar görülüyor, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kentindeki Wenjiao Nehri'nin bir kolu üzerine kurulu yapay yüzen adalar görülüyor, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kentindeki Baoling Nehri'nin bir kolu üzerine kurulu yapay yüzen adalar görülüyor, 24 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Wenchang kentindeki Wenjiao Nehri'nin bir kolu üzerine kurulu yapay yüzen adalar görülüyor, 25 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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