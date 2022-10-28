Çin'in Güneyindeki Müzede Sergilenen Dinozor Yumurtası Fosil Koleksiyonuna Kısa Bir Bakış Güncel Haberler Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan'da, 1996 yılında bir şantiyede oynayan çocuklar tarafından keşfedilen ilk fosilden bu yana yaklaşık 20.000 dinozor yumurtası fosili gün ışığına çıkarıldı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan'da, 1996 yılında bir şantiyede oynayan çocuklar tarafından keşfedilen ilk fosilden bu yana yaklaşık 20.000 dinozor yumurtası fosili gün ışığına çıkarıldı. 10.000'den fazla dinozor yumurtası fosilinin yer aldığı yerel bir müze, 2005 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Heyuan'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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