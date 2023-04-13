Çin'in Güneyindeki Guangzhou'dan Paris'e Yeni Bir Kargo Hava Yolu Güzergahı Açıldı

GUANGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yer alan Guangdong Havaalanı İdaresi'nin lojistik şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Guangzhou metropolünden Fransa'nın başkenti Paris'e tamamen kargo için kullanılacak bir hava yolu güzergahının açıldığı belirtildi.

GUANGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'de yer alan Guangdong Havaalanı İdaresi'nin lojistik şirketinden Perşembe günü yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Guangzhou metropolünden Fransa'nın başkenti Paris'e tamamen kargo için kullanılacak bir hava yolu güzergahının açıldığı belirtildi.

Salı günü, Fransa menşeli CMA CGM Air Cargo şirketine ait bir kargo uçağının, Paris'ten yola çıkarak Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'na hareket etmesiyle, Çin'deki havalimanı tarafından bu yıl açılan kıtalararası tamamı kargo uçuşlarına ayrılan rota başlamış oldu.

Paris'ten Salı günü yerel saatle 22.00'de kalkan ilk uçak, Beijing saatiyle Perşembe günü saat 02.00'de Baiyun Havalimanı'na indi. Aynı gün sabah saat 05.00'de, Paris'e gitmek üzere 58 tonluk kargoyla yüklenmiş halde havalimanından ayrıldı.

Güzergah üzerinden taşınan kargo, ağırlıklı olarak e-ticaret ürünleri, elektronik ürünler ve taze soğuk zincir ürünlerini içerecek. Şirket, hattın haftada üç uçuş gerçekleştirecek şekilde planlandığını ve Baiyun havalimanına yılda 20.000 tondan fazla uluslararası kargo hacmi artışı getirmesinin beklendiğini söyledi.

Havalimanının havayolu ağı, dünya çapında 230'dan fazla nakliye noktasını kapsıyor. 2022'de havalimanının kargo ve posta işleme kapasitesi 1,88 milyon tonu aşarak tüm Çin havalimanları arasında 2020'den bu yana üst üste üçüncü yıl ikinci sırada yer aldı.

Şu anda Baiyun Havalimanı, 2025 yılında 6 milyon ton terminal kargo işleme kapasitesiyle toplam kargo terminali alanını 1 milyon metrekarenin üzerine çıkaracağı tahmin edilen bir genişleme sürecinden geçiyor.