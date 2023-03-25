Çin'in Güneyindeki Guangxi'de Çiftçiler Kamelya Yetiştirerek Gelir Elde Diyor

Her yıl Ocak ila Nisan ayları arasında Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentine bağlı Dan köyündeki çiftçiler dağlarda altın taç yapraklı kamelya topluyor.

Bu çiçeğin yüksek tıbbi değeri bulunuyor.

Günümüzde köydeki hemen hemen her hane, en az 10 mu'luk (yaklaşık 0,67 hektar) alanda kamelya yetiştiriyor. Bu sayede çiftçilerin yıllık geliri 30.000 yuanın (yaklaşık 4.368 ABD doları) üzerinde artış sergiledi.

SES 1 (Çince): ZHU SHUNYİNG, Yerel köylü:

"Her sabah saat 06.00 civarında kalkıp bir sepetle çiçek topluyorum. Günde yaklaşık 1-1,5 kilogram kurutulmuş çiçek hasat edebiliyorum. Bu da 1.000 yuanın (yaklaşık 145,6 dolar) üzerinde gelir getiriyor."

SES 2 (Çin): HE ZHİFENG, Köyün kamelya üssünün müdürü:

"Toplam 300 mu'yu (20 hektar) aşkın bir alanda kamelya yetiştiriyoruz. Kurutulmuş kamelyaların yarım kilogramı 1.000 yuandan (yaklaşık 145,6 dolar) satılıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hezhou'dan bildiriyor. (XHTV)