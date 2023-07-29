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Çin'in Güneyindeki Bulutlarla Örtülü Gupo Dağı'nın Büyüleyici Manzarası

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Hızlandırılmış çekimle hazırlanan videoda Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde bulunan Gupo Dağı'nın bulutlar altındaki muhteşem manzarası görülüyor.

Hızlandırılmış çekimle hazırlanan videoda Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Hezhou kentinde bulunan Gupo Dağı'nın bulutlar altındaki muhteşem manzarası görülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hezhou'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Toros Dağları Güncel Haberler

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