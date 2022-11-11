Çin'in Güneyindeki Bir Sulak Alan Parkından Bir Manzara
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NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)
NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel