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Çin'in Güneyindeki Bir Sulak Alan Parkından Bir Manzara

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Çin'in Güneyindeki Bir Sulak Alan Parkından Bir Manzara

NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

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