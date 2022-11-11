Çin'in Güneyindeki Bir Sulak Alan Parkından Bir Manzara Güncel Haberler NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua) NANNİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'deki Nakao Nehri sulak alan parkından bir manzara görülüyor, 10 Kasım 2022. (Fotoğraf: Lu Boan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti 10 Kasım Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Güneyindeki Bir Sulak Alan Parkından Bir Manzara - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.