Çin'in Güneyindeki Araç İmalat Üssünde Nev Üretimi Artıyor Güncel Haberler Birçok Çinli otomobil üreticisinin imalat üssü olan Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Liuzhou kenti, yeni enerjili araçların (NEV'ler) büyümesine tanık oluyor. Birçok Çinli otomobil üreticisinin imalat üssü olan Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Liuzhou kenti, yeni enerjili araçların (NEV'ler) büyümesine tanık oluyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne (CAAM) göre, geçen yıl Çin'in otomobil ihracatı yıllık yüzde 54,4 artışla 3,11 milyon adede ulaştı. NEV'ler, 2022 yılında bir önceki yıla göre 1,2 kat artışla 679.000 adede ulaşan ihracat hacmiyle Çin otomobil endüstrisinin önemli bir ayağını oluşturdu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Liuzhou kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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