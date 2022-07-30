Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı - Haberler

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Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı

Çin'in Güneyinde Yüzer Vincin Batması Sonucu Kaybolanlardan 25 Kişinin Cansız Bededine Ulaşıldı

GUANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti arama ve kurtarma merkezi Cuma günü, eyalet açıklarında denizde seyreden bir yüzer vincin Temmuz ayı başında batması sonucu kaybolan kişilerden bugüne kadar 25'inin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi.

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GUANGZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti arama ve kurtarma merkezi Cuma günü, eyalet açıklarında denizde seyreden bir yüzer vincin Temmuz ayı başında batması sonucu kaybolan kişilerden bugüne kadar 25'inin cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. 2 Temmuz sabahı erken saatlerde izleme sistemleri, Yangjiang kentine yakın sularda Chaba tayfunundan korunmaya çalışırken bağlama zinciri kopan bir açık deniz rüzgar çiftliği projesine ait bir yüzer vincin tehlikede olduğunu tespit etmişti. Bunun ardından batan vinçte bulunan 30 kişi sulara gömülmüş, bunlardan dördü kurtarılırken 26'sına ulaşılamamıştı. 25 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından arama kurtarma ekipleri kalan bir kişinin yerini bulmaya çalışıyor. Geçtiğimiz dört hafta boyunca deniz ve hava araçlarıyla 10.000 deniz mili kareden daha büyük bir alanda arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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