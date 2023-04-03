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Çin'in Güneyinde Son Derece Nadir Kaplan Motifli Taş Eserler Bulundu

Çin'in Güneyinde Son Derece Nadir Kaplan Motifli Taş Eserler Bulundu

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NANJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde kazı çalışması yapan arkeologlar, son derece nadir taş eserler buldu.

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NANJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde kazı çalışması yapan arkeologlar, son derece nadir taş eserler buldu. Antik Çin'de törenler için kullanılan bu balta şeklindeki silahın üzerinde bir kaplan motifi yer alıyor. Eser, günümüzden yaklaşık 4500 yıl öncesine, Liangzhu Kültürü dönemine dayanıyor.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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