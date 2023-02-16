Çin'in Güneyinde Sahile Vuran Balina Kurtarıldı
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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Sanya kentinde Çarşamba günü öğleden sonra kıyıya vurmuş bir balina bulundu.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Sanya kentinde Çarşamba günü öğleden sonra kıyıya vurmuş bir balina bulundu.
Deniz bilimi uzmanları bunun, ulusal düzeyde ikinci sınıf koruma altında olan bir cüce ispermeçet balinası olduğunu söyledi.
Uzunluğu 3 metreden fazla olan balinanın ağırlığı ise yaklaşık 150 kilogram.
Kurtarma ekipleri yaralı balinayı profesyonel bir kurtarma merkezine götürdü.
Balina iyileştikten sonra denize bırakılacak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sanya'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel