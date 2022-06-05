Çin'in Güneyinde Nadir Boynuzgaga Görüldü - Haberler

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Çin'in Güneyinde Nadir Boynuzgaga Görüldü

Xinhua - Güncel
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Çin'in Güneyinde Nadir Boynuzgaga Görüldü

NANNİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden orman korucuları bölgedeki doğa koruma alanında bir doğu alaca boynuzgagası tespit etti.

NANNİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nden orman korucuları bölgedeki doğa koruma alanında bir doğu alaca boynuzgagası tespit etti. Latince adı Anthracoceros albirostris olan bu boynuzgaga türü, Çin'de en üst düzey devlet koruması altında ve seyr ek bir popülasyona sahip. Orman korucularının çektiği fotoğraflarda, Chongzuo kenti nde bulunan ulusal düzeydeki ak başlı langur doğa koruma alanında yer alan karstik bir uçurumun kenarındaki küçük mağarada yavruları besleyen bir boynuzgaga görülüyor.

Uzmanlar, erkek boynuzgaganın yuvasını inşa etmek için uz un bir ağacın kovuğunu ya da uçurumda bir mağarayı tercih ettiğini ve ardından yuvayı sadece besleme için bir delik bırakacak şekilde çamurla kapladığını söylüyor. Doğa koruma alanının yönetim merkez ofisi müdür yardımcısı He Huijun, "Şu ana kadar doğa koruma alanında 24 doğu a laca boynuzgagası kaydedildi. Boynuzgagaların üremesine d air çekimler bu türün korunması ve gözlemlenmesi çabaları nı güçlendirmeye yardım edecek" dedi.

Xinhua / Güncel

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