Çin'in Güneyinde Mahsur Kalan Yunus Kurtarıldı Güncel Haberler Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletine bağlı Shantou kentinin yakınlarında sahilde mahsur kalan bir yunus kurtarıldı ve derin sulara bırakıldı. Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletine bağlı Shantou kentinin yakınlarında sahilde mahsur kalan bir yunus kurtarıldı ve derin sulara bırakıldı. Yunus, polis ve sağlık görevlilerinin 3 saatlik kurtarma çalışmasının ardından tekrar derin sulara bırakıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shantou kentinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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