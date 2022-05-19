Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı - Haberler

Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı
Xinhua - Güncel
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CHENGMAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Chengmai ilçesine bağlı Dafeng kasabasında bir çiftçi Çin kirazı (Liçi) topluyor, 19 Mayıs 2022. Chengmai ilçesinde Çin kirazı hasat mevsimi başladı.
CHENGMAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Chengmai ilçesine bağlı Dafeng kasabasında bir çiftçi Çin kirazı (Liçi) topluyor, 19 Mayıs 2022. Chengmai ilçesinde Çin kirazı hasat mevsimi başladı. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)
Xinhua / Güncel