Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı - Haberler

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Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Güneyinde Çin Kirazı Hasadı Başladı

CHENGMAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Chengmai ilçesine bağlı Dafeng kasabasında bir çiftçi Çin kirazı (Liçi) topluyor, 19 Mayıs 2022. Chengmai ilçesinde Çin kirazı hasat mevsimi başladı.

CHENGMAİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Chengmai ilçesine bağlı Dafeng kasabasında bir çiftçi Çin kirazı (Liçi) topluyor, 19 Mayıs 2022. Chengmai ilçesinde Çin kirazı hasat mevsimi başladı. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Çiftçi, Hasat, Mayıs, Güncel, Haberler

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